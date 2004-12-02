» » В центре Киева ограничат движение на этих 16 улицах
Раздел: Общество  
0

В центре Киева ограничат движение на этих 16 улицах

В центре Киева ограничат движение на этих 16 улицахОграничения связаны с визитом президента Литвы.

В связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киеве в пятницу, 7 декабря, могут быть перекрыты некоторые ключевые улицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В частности, перекрывать дороги могут с 8:00 до 18:00. Временные ограничения возможны на таких адресах: проспект Бажана, Столичное Шоссе, Парковая дорога, бульвар Дружбы Народов, Владимирский спуск. А также улицы Бойчука, Зверинецкая, Бусловская, Лаврская, Грушевского, Шелковичная, Институтская, Петра Сагайдачного, Игоревская, Набережно-Крещатицкая и Боричев Ток.

Читайте также: Украинцам пообещали значительное похолодание

Всем водителям Киева заранее принесли извинения за неудобства. Кроме того, власти просят с пониманием отнестись ко временным изменениям.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ограничение движения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:30 » Автор: Анна Мартынова
     286
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, какие улицы завтра перекроют в Киеве Стало известно, какие улицы завтра перекроют в Киеве

Улицы перекроют из-за приезда президента Литвы.

В Киеве из-за визита Меркель будут перекрывать движение по этим улицам В Киеве из-за визита Меркель будут перекрывать движение по этим улицам

Ограничение продлится до вечера.

В центре Киева временно ограничат движение В центре Киева временно ограничат движение

Будет запрещено движение транспорта.

В Киеве из-за полумарафона ограничат движение: названы улицы В Киеве из-за полумарафона ограничат движение: названы улицы

Водителей просят с пониманием к этому отнестись.

В центре Киева два дня будут перекрыты улицы В центре Киева два дня будут перекрыты улицы

Будет ограничено движение всех видов транспорта: в том числе общественного и велосипедного.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх