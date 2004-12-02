В центре Киева ограничат движение на этих 16 улицах

Ограничения связаны с визитом президента Литвы.



В связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киеве в пятницу, 7 декабря, могут быть перекрыты некоторые ключевые улицы, передает



В частности, перекрывать дороги могут с 8:00 до 18:00. Временные ограничения возможны на таких адресах: проспект Бажана, Столичное Шоссе, Парковая дорога, бульвар Дружбы Народов, Владимирский спуск. А также улицы Бойчука, Зверинецкая, Бусловская, Лаврская, Грушевского, Шелковичная, Институтская, Петра Сагайдачного, Игоревская, Набережно-Крещатицкая и Боричев Ток.



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Всем водителям Киева заранее принесли извинения за неудобства. Кроме того, власти просят с пониманием отнестись ко временным изменениям.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киеве в пятницу, 7 декабря, могут быть перекрыты некоторые ключевые улицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня В частности, перекрывать дороги могут с 8:00 до 18:00. Временные ограничения возможны на таких адресах: проспект Бажана, Столичное Шоссе, Парковая дорога, бульвар Дружбы Народов, Владимирский спуск. А также улицы Бойчука, Зверинецкая, Бусловская, Лаврская, Грушевского, Шелковичная, Институтская, Петра Сагайдачного, Игоревская, Набережно-Крещатицкая и Боричев Ток.Всем водителям Киева заранее принесли извинения за неудобства. Кроме того, власти просят с пониманием отнестись ко временным изменениям.





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