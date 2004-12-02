В Киеве – сильные заторы: где не проехать

Пробки образовались на мостах.



На дорогах столицы наблюдаются заторы, передает



Традиционно пробки в центре Киева – у станций метро "Почтовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Золотые ворота" и "Университет".



Также тянучки наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, бульваре Леси Украинки, Грушевского, Кудрявском спуске и улицах, прилегающих к центру.



Читайте также: В Киеве собрали главную елку страны



Помимо этого заторы образовались на мостах.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На дорогах столицы наблюдаются заторы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Традиционно пробки в центре Киева – у станций метро "Почтовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Золотые ворота" и "Университет".Также тянучки наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, бульваре Леси Украинки, Грушевского, Кудрявском спуске и улицах, прилегающих к центру.Помимо этого заторы образовались на мостах.





Загрузка...