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В Киеве – сильные заторы: где не проехать

В Киеве – сильные заторы: где не проехатьПробки образовались на мостах.

На дорогах столицы наблюдаются заторы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Традиционно пробки в центре Киева – у станций метро "Почтовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Золотые ворота" и "Университет".

Также тянучки наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, бульваре Леси Украинки, Грушевского, Кудрявском спуске и улицах, прилегающих к центру.

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Помимо этого заторы образовались на мостах.

В Киеве – сильные заторы: где не проехать
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 11:03 » Автор: Анна Мартынова
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