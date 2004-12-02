Раздел: Общество
Жители Белой Церкви из-за аварии остались без отопления
Проблему обещают оперативно исправить.
На газопроводе высокого давления в Белой Церкви произошла авария. На время ее ликвидации будет временно прекращено газоснабжение котельных в городе. В “Киевоблгазе” обещают исправить за три часа, передает Хроника.инфо со ссылкой на vvlast.com.uа.
“По информации “Киевоблгаз” на газопроводе высокого давления произошла авария. Для того чтобы сохранить газоснабжение в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, соответственно прекратится теплоснабжение”, - сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикой на его странице в Facebook.
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По информации Дикого, “Киевоблгаз” обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за 3 часа.
На газопроводе высокого давления в Белой Церкви произошла авария. На время ее ликвидации будет временно прекращено газоснабжение котельных в городе. В “Киевоблгазе” обещают исправить за три часа, передает Хроника.инфо со ссылкой на vvlast.com.uа.
“По информации “Киевоблгаз” на газопроводе высокого давления произошла авария. Для того чтобы сохранить газоснабжение в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, соответственно прекратится теплоснабжение”, - сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикой на его странице в Facebook.
Читайте также: В Киеве собрали главную елку страны
По информации Дикого, “Киевоблгаз” обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за 3 часа.
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