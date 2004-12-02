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Раздел: Общество  
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В Киеве начали работать "точки продажи" нелегальных елок

В Киеве начали работать "точки продажи" нелегальных елок Незаконные точки обещают закрывать.

На улицах столицы внезапно начали появляться елочные базары. В мэрии объясняют, что такие точки по продаже хвойных деревьев являются незаконными, а официально елки начнут продавать только с конца следующей недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Одну из таких незаконных точек по продаже елок журналисты заметили недалеко от станции метро "Дорогожичи", несмотря на то, что до Нового года еще больше трех недель. Новогодние красавицы были свалены в кучу на тротуаре рядом с проезжей частью между двумя пешеходными переходами и над автотоннелем. Цена за одно дерево тут стартует от 200 грн.

"У нас четыре точки – две здесь и еще две на Лукьяновке. Привезли их из Черниговской области", – рассказал нам продавец, добавив, что они работают законно.

Однако на самих деревьях отсутствовали какие-либо чипы, которые являются сертификатом качества. Как рассказали "Сегодня" в мэрии, такие точки по продаже новогодних красавиц являются незаконными, и горожанам необходимо сообщать о них в полицию или в департамент благоустройства КГГА. Власти уверяют, что будут бороться с такими нелегалами демонтажем, предписаниями и штрафами.

"Всем нелегальным торговцам будут выданы предписания, а после начнется демонтаж таких точек. Штраф за нарушение составляет для юридического лица 1700 гривен, а для физического лица – 800 гривен", – рассказали нам в КГГА.

По словам директора КП "Городской магазин" Андрея Андрущенко, официальные ярмарки откроются с 15 декабря. Всего будет работать 190 точек по всему городу.

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"Сейчас мы только начинаем заключать договора с предпринимателями. Они должны предоставить нам пакет документов, среди которых должна быть информация о качестве и происхождении деревьев. Должен быть заключен договор на уборку территорий после окончания ярмарки и вывоз елок, которые не были проданы. Также все деревья должны быть прочипированы", – рассказал Андрущенко.

Ярмарки продлятся до 31 декабря. Работать они будут с 07:00 до 17:00.
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 Теги: Киев, Новый год

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Сегодня, 13:09 » Автор: Анна Мартынова
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