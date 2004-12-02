Раздел: Общество
Названы самые опасные профессии в Украине
Они травмируются чаще всего.
В Украине опаснее всего работать водителем, так как представители именно этой профессии получают больше всего производственных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По оценкам Госслужбы по вопросам труда, только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября. Второй после водителя самой опасной профессией стал электромонтер - за 10 дней зафиксировано 7 случаев травм. 6 из 7 инцидентов были связаны с ДТП, хотя самый большой риск - попасть под удар током.
По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.
По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск.
Сколько получают представители опасных профессий в Украине:
Бетонщик - 17 500 грн, 14 дней дополнительного отпуска;
Водитель грузовика - 15 000 грн, 7 дней;
Машинист крана - 12 500 грн, 14 дней;
Электрогазосварщик - 12 000 грн, 14 дней;
Электромонтер - 11 000 грн, 14 дней;
Слесарь - 10 000 грн, 14 дней;
Грузчик горнорудной промышленности - 7 000 грн, 14 дней.
Читайте также: В Киеве на ВДНХ откроется зимний парк развлечений
На предприятиях с тяжелыми и вредными условиями труда должны обеспечивать комплекс мероприятий по охране труда. Среди них выдача спецодежды и индивидуальной защиты. Бесплатно выдаются моющие и обезвреживающие средства. Для некоторых видов работников предусмотрены также медицинские осмотры, их оплачивает предприятие. В случае повреждения здоровья на работе, сотрудникам обязаны возместить ущерб.
В Украине опаснее всего работать водителем, так как представители именно этой профессии получают больше всего производственных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По оценкам Госслужбы по вопросам труда, только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября. Второй после водителя самой опасной профессией стал электромонтер - за 10 дней зафиксировано 7 случаев травм. 6 из 7 инцидентов были связаны с ДТП, хотя самый большой риск - попасть под удар током.
По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.
По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск.
Сколько получают представители опасных профессий в Украине:
Бетонщик - 17 500 грн, 14 дней дополнительного отпуска;
Водитель грузовика - 15 000 грн, 7 дней;
Машинист крана - 12 500 грн, 14 дней;
Электрогазосварщик - 12 000 грн, 14 дней;
Электромонтер - 11 000 грн, 14 дней;
Слесарь - 10 000 грн, 14 дней;
Грузчик горнорудной промышленности - 7 000 грн, 14 дней.
Читайте также: В Киеве на ВДНХ откроется зимний парк развлечений
На предприятиях с тяжелыми и вредными условиями труда должны обеспечивать комплекс мероприятий по охране труда. Среди них выдача спецодежды и индивидуальной защиты. Бесплатно выдаются моющие и обезвреживающие средства. Для некоторых видов работников предусмотрены также медицинские осмотры, их оплачивает предприятие. В случае повреждения здоровья на работе, сотрудникам обязаны возместить ущерб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
81
0
Также советуем посмотреть
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
Оставьте свой комментарий