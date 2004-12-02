Названы самые опасные профессии в Украине

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названы самые рискованные профессии в Украине Представители этих профессий чаще всего травмируются на работе.

Какие профессии в Украине пользуются наибольшим спросом Эксперты рассказали о текущей обстановке на украинском рынке труда.

Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Украине Больше всех в Украине зарабатывают работники авиационной сферы – бортпроводники и пилоты.