» » Названы самые опасные профессии в Украине
Раздел: Общество  
0

Названы самые опасные профессии в Украине

Названы самые опасные профессии в УкраинеОни травмируются чаще всего.

В Украине опаснее всего работать водителем, так как представители именно этой профессии получают больше всего производственных травм, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По оценкам Госслужбы по вопросам труда, только за ноябрь зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же водителей пострадало во время исполнения рабочих обязанностей за период с 20 по 30 октября. Второй после водителя самой опасной профессией стал электромонтер - за 10 дней зафиксировано 7 случаев травм. 6 из 7 инцидентов были связаны с ДТП, хотя самый большой риск - попасть под удар током.

По оценкам аналитиков OLX, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. Также эксперты подсчитали, что работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла. Большим спросом пользуются украинские водители за границей. Тем, у кого открыта категория СЕ, платят в Европе от тысячи евро.

По украинским законам, водители с опасными условиями труда могут брать дополнительный отпуск.

Сколько получают представители опасных профессий в Украине:

Бетонщик - 17 500 грн, 14 дней дополнительного отпуска;
Водитель грузовика - 15 000 грн, 7 дней;
Машинист крана - 12 500 грн, 14 дней;
Электрогазосварщик - 12 000 грн, 14 дней;
Электромонтер - 11 000 грн, 14 дней;
Слесарь - 10 000 грн, 14 дней;
Грузчик горнорудной промышленности - 7 000 грн, 14 дней.

Читайте также: В Киеве на ВДНХ откроется зимний парк развлечений

На предприятиях с тяжелыми и вредными условиями труда должны обеспечивать комплекс мероприятий по охране труда. Среди них выдача спецодежды и индивидуальной защиты. Бесплатно выдаются моющие и обезвреживающие средства. Для некоторых видов работников предусмотрены также медицинские осмотры, их оплачивает предприятие. В случае повреждения здоровья на работе, сотрудникам обязаны возместить ущерб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: работа, профессии

Загрузка...
Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
     81
     0

Похожие новости по теме

Названы самые рискованные профессии в Украине Названы самые рискованные профессии в Украине

Представители этих профессий чаще всего травмируются на работе.

В Украине для женщин сняли запрет на 458 профессий В Украине для женщин сняли запрет на 458 профессий

Соответствующий закон приняла Рада.

Какие профессии в Украине пользуются наибольшим спросом Какие профессии в Украине пользуются наибольшим спросом

Эксперты рассказали о текущей обстановке на украинском рынке труда.

Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Украине Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Украине

Больше всех в Украине зарабатывают работники авиационной сферы – бортпроводники и пилоты.

Названы самые востребованные профессии июля в Украине Названы самые востребованные профессии июля в Украине

Трудная ситуация на рынке труда – в Донецкой и Луганской областях.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх