» » В Киеве активизировались рыбаки-экстремалы
Раздел: Общество  
0

В Киеве активизировались рыбаки-экстремалы

В Киеве активизировались рыбаки-экстремалы Рыбаки выходят на тонкий лед.

Любители зимней рыбалки вышли на тонкий лед, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Заметили рыбаков на Русановке.

Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии

Несмотря на то, что лед еще слишком тонкий, и на водоеме образовываются проталины, рыбаки сидят с удочками, рискуя провалиться в воду.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, рыбак

Загрузка...
Сегодня, 16:36 » Автор: Анна Мартынова
     19
     0

Похожие новости по теме

В Киеве посреди Днепра застряли рыбаки В Киеве посреди Днепра застряли рыбаки

Водолазы доставили рыбаков на берег.

Главные особенности зимней рыбалки на карпа Главные особенности зимней рыбалки на карпа

Похвастаться хорошим уловом карпа в зимний период могут не только опытные рыбаки, но и новички, для которых эксперты раскрыли несколько важных секретов.

В Ровно рыбаки выловили невиданного по величине сома В Ровно рыбаки выловили невиданного по величине сома

С огромной рыбой мужчины боролись почти час.

Украинцев предупреждают об опасности на водоемах Украинцев предупреждают об опасности на водоемах

ГосЧС просит граждан не выходить на тонкий лед.

На Черниговщине рыбаки нашли минометную мину На Черниговщине рыбаки нашли минометную мину

Позже пиротехники обнаружили еще одну аналогичную мину.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх