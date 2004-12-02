В Киеве из-за аварии без отопления остались два района

На месте аварии работают коммунальщики.



В пятницу, 7 декабря, в столице произошли две новые аварии на теплосетях, в результате которых, без отопления остались 94 дома в Оболонском и Святошинском районах, передает



Аварии произошли 7 декабря днем. В данное время на местах прорывов работают бригады коммунальщиков, однако когда у жителей появится отопление, пока, не известно, рассказала советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.



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Тем временем, в компании «Киевтеплоэнерго» сообщили, что на данный момент от отопления отключено 20 жилых домов в столице. Остальные обслуживаются частными компаниями, соответственно к решению проблем киевлян КП отношения не имеют. Таким образом, сегодня в Киеве больше 100 домов без отопления. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 7 декабря, в столице произошли две новые аварии на теплосетях, в результате которых, без отопления остались 94 дома в Оболонском и Святошинском районах, передает хроника.инфо со ссылкой на Город Киев Аварии произошли 7 декабря днем. В данное время на местах прорывов работают бригады коммунальщиков, однако когда у жителей появится отопление, пока, не известно, рассказала советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.Тем временем, в компании «Киевтеплоэнерго» сообщили, что на данный момент от отопления отключено 20 жилых домов в столице. Остальные обслуживаются частными компаниями, соответственно к решению проблем киевлян КП отношения не имеют. Таким образом, сегодня в Киеве больше 100 домов без отопления.



