Раздел: Общество
Киевских водителей предупредили об ухудшении погодных условий
На выходных в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах.
КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК..
Как отмечается, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и гололедица на дорогах.
"Коммунальная корпорация обращается ко всем водителям быть внимательными и осторожными на дорогах. В условиях осложнения погодных условий призываем водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники", - говорится в сообщении.
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Кроме того, пешеходам рекомендуют осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.
КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК..
Как отмечается, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и гололедица на дорогах.
"Коммунальная корпорация обращается ко всем водителям быть внимательными и осторожными на дорогах. В условиях осложнения погодных условий призываем водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники", - говорится в сообщении.
Читайте также: Под Киевом с размахом отметят Андреевские вечерницы
Кроме того, пешеходам рекомендуют осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.
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