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Раздел: Общество  
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Киевских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

Киевских водителей предупредили об ухудшении погодных условийНа выходных в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах.

КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК..

Как отмечается, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и гололедица на дорогах.

"Коммунальная корпорация обращается ко всем водителям быть внимательными и осторожными на дорогах. В условиях осложнения погодных условий призываем водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, пешеходам рекомендуют осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.
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 Теги: Киев, водители

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Сегодня, 18:18 » Автор: Анна Мартынова
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