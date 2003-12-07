Раздел: Общество
Стало известно, насколько больше мужчины в Украине зарабатывают, чем женщины
В Украине зарплата мужчин на 21% выше, чем женщин
В Украине сохраняется разница в оплате труда женщин и мужчин. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил президент Петр Порошенко во время Второго Украинского женского конгресса, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент заявил о необходимости принять конкретные шаги для ликвидации этого негативного явления.
"До сих пор остается еще много проблем по гендерному неравенству, которые необходимо учесть. Одна из них - это разница в оплате труда", - сказал Порошенко.
По его словам, средняя оплата труда мужчин на 21% выше средней оплаты труда женщин, хотя по сравнению с 2016 годом эта разница сократилась на 4%.
"Последствия неравенства серьезные - пенсия женщин сегодня на треть меньше пенсии мужчин. Это неприемлемо в условиях, когда в структуре бедного населения, где преобладают пенсионеры, 65% - женщины. Такая статистика свидетельствует о необходимости принятия конкретных мер для их преодоления уже сейчас", - подчеркнул президент.
Читайте также: В Госстате сообщили, как за год изменились зарплаты в Украине
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал дикостью ситуацию, когда женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины.
В Украине сохраняется разница в оплате труда женщин и мужчин. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил президент Петр Порошенко во время Второго Украинского женского конгресса, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент заявил о необходимости принять конкретные шаги для ликвидации этого негативного явления.
"До сих пор остается еще много проблем по гендерному неравенству, которые необходимо учесть. Одна из них - это разница в оплате труда", - сказал Порошенко.
По его словам, средняя оплата труда мужчин на 21% выше средней оплаты труда женщин, хотя по сравнению с 2016 годом эта разница сократилась на 4%.
"Последствия неравенства серьезные - пенсия женщин сегодня на треть меньше пенсии мужчин. Это неприемлемо в условиях, когда в структуре бедного населения, где преобладают пенсионеры, 65% - женщины. Такая статистика свидетельствует о необходимости принятия конкретных мер для их преодоления уже сейчас", - подчеркнул президент.
Читайте также: В Госстате сообщили, как за год изменились зарплаты в Украине
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал дикостью ситуацию, когда женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
101
0
Также советуем посмотреть
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
Оставьте свой комментарий