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Раздел: Общество  
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Стало известно, насколько больше мужчины в Украине зарабатывают, чем женщины

Стало известно, насколько больше мужчины в Украине зарабатывают, чем женщиныВ Украине зарплата мужчин на 21% выше, чем женщин

В Украине сохраняется разница в оплате труда женщин и мужчин. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил президент Петр Порошенко во время Второго Украинского женского конгресса, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Президент заявил о необходимости принять конкретные шаги для ликвидации этого негативного явления.

"До сих пор остается еще много проблем по гендерному неравенству, которые необходимо учесть. Одна из них - это разница в оплате труда", - сказал Порошенко.

По его словам, средняя оплата труда мужчин на 21% выше средней оплаты труда женщин, хотя по сравнению с 2016 годом эта разница сократилась на 4%.

"Последствия неравенства серьезные - пенсия женщин сегодня на треть меньше пенсии мужчин. Это неприемлемо в условиях, когда в структуре бедного населения, где преобладают пенсионеры, 65% - женщины. Такая статистика свидетельствует о необходимости принятия конкретных мер для их преодоления уже сейчас", - подчеркнул президент.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал дикостью ситуацию, когда женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины.
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 Теги: мужчины, женщины

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Сегодня, 23:02 » Автор: Татьяна Ларина
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