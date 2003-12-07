Стало известно, насколько больше мужчины в Украине зарабатывают, чем женщины

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Сегодня, 2 ноября, все мужчины отмечают Великий для них праздник — Всемирный день мужчин! Этот день впервые стал официальным ещё во времена Советского Союза, тогда президент СССР Михаил Горбачев решил покончить с дискриминацией по половой принадлежности и утвердил празднование Международного Дня мужчин. Традиционно Всемирный