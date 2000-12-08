Раздел: Общество
На выходные синоптики обещают украинцам дождь со снегом
В Украину придет потепление
8 декабря в Украине ожидается потепление, в большинстве регионов пройдут дожди и снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре,
передает Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Так, во Львове в субботу ожидается ливень, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет дождь, +1°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем -3°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -1°...0°. В воскресенье до +3°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+4°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем -4°. В воскресенье -1°...+1°, пройдет снег с дождем.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.
В Симферополе завтра без осадков, 0°...+4°. В воскресенье +4°...+10°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура до +3°, сильный снег с дождем.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье -+1°...+3°, пройдет снег.
Погода на курортах Украины тоже будет испорчена осадками. В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -4°. В воскресенье сильный снегопад, ночью -3°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу дождь, температура до +5°. В воскресенье температура до+7°, ожидается небольшой дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +3°, в воскресенье сильный снег с дождем, температура воздуха -2° …+2°.
Читайте также: Всю Украину, кроме Донбасса, накроет дождь со снегом
В Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+2°.
8 декабря в Украине ожидается потепление, в большинстве регионов пройдут дожди и снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре,
передает Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Так, во Львове в субботу ожидается ливень, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет дождь, +1°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем -3°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -1°...0°. В воскресенье до +3°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+4°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем -4°. В воскресенье -1°...+1°, пройдет снег с дождем.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.
В Симферополе завтра без осадков, 0°...+4°. В воскресенье +4°...+10°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура до +3°, сильный снег с дождем.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье -+1°...+3°, пройдет снег.
Погода на курортах Украины тоже будет испорчена осадками. В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -4°. В воскресенье сильный снегопад, ночью -3°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу дождь, температура до +5°. В воскресенье температура до+7°, ожидается небольшой дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +3°, в воскресенье сильный снег с дождем, температура воздуха -2° …+2°.
Читайте также: Всю Украину, кроме Донбасса, накроет дождь со снегом
В Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+2°.
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