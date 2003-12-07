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Раздел: Общество  
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Кабмин хочет уравнять зарплаты женщин и мужчин в Украине

Кабмин хочет уравнять зарплаты женщин и мужчин в УкраинеПроблема требует немедленного решения.

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине.

Об этом он сказал во время участия в работе Украинского женского конгресса, передает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Я рад, что, например, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства - это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо", - сказал Гройсман.

"И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе", - заявил премьер.

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"Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений", - подытожил он.
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 Теги: Кабмин, Украина, зарплаты

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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