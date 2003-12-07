Раздел: Общество
Кабмин хочет уравнять зарплаты женщин и мужчин в Украине
Проблема требует немедленного решения.
Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине.
Об этом он сказал во время участия в работе Украинского женского конгресса, передает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Я рад, что, например, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства - это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо", - сказал Гройсман.
"И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе", - заявил премьер.
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"Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений", - подытожил он.
Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине.
Об этом он сказал во время участия в работе Украинского женского конгресса, передает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Я рад, что, например, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства - это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо", - сказал Гройсман.
"И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе", - заявил премьер.
Читайте также: Нардепы уравняли в правах в армии женщин и мужчин
"Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений", - подытожил он.
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