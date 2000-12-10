Раздел: Общество
Стало известно, сколько получат резервисты за учебные сборы
Размер выплат связан с размерами минимального прожиточного минимума.
В командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили о предусмотренных выплатах резервистам и военнообязанным за каждый день их пребывания на учебных сборах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Согласно сообщению, размер выплат связан с размерами минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной зарплатой, установленными на текущий год, а некоторые виды выплат осуществляются только резервистам.
"Военнообязанным и резервистам в период прохождения сборов выплачивается: суточные за каждый день пребывания на сборах (от 20% до 50% от 60 грн суточных в зависимости от воинского звания), средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны; военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 г.)", - сообщили в командовании Сухопутных х войск.
Кроме того того резервистам выплачиваются денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания; единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).
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"Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%)", - уточнили в командовании.
В командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили о предусмотренных выплатах резервистам и военнообязанным за каждый день их пребывания на учебных сборах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Согласно сообщению, размер выплат связан с размерами минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной зарплатой, установленными на текущий год, а некоторые виды выплат осуществляются только резервистам.
"Военнообязанным и резервистам в период прохождения сборов выплачивается: суточные за каждый день пребывания на сборах (от 20% до 50% от 60 грн суточных в зависимости от воинского звания), средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны; военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 г.)", - сообщили в командовании Сухопутных х войск.
Кроме того того резервистам выплачиваются денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания; единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).
Читайте также: Стало известно, сколько проектов не получат финансирования в 2018 году
"Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%)", - уточнили в командовании.
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