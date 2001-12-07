» » В парке на Печерске появился необычный арт-объект
Раздел: Общество  
0

В парке на Печерске появился необычный арт-объект

В парке на Печерске появился необычный арт-объект Новое применение старым велосипедам.

"Киевзеленстрой" придумал апгрейд для старых велосипедов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В Печерском районе, в зеленой зоне на пересечении Парковой дороги и Набережного шоссе, установили новую инсталляцию "Велосемья". Теперь здесь можно увидеть три стареньких велосипеда.

Читайте также: Киевлян возмутил водитель маршрутки, справлявший нужду в салоне

Велосипеды выкрашены в яркие цвета, – бирюзовый, розовый и желтый. Они мчат по импровизированной велодорожке.

В парке на Печерске появился необычный арт-объект
В парке на Печерске появился необычный арт-объект
В парке на Печерске появился необычный арт-объект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, парк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:37 » Автор: Анна Мартынова
     388
     0

Похожие новости по теме

Киевлян возмутил водитель маршрутки, справлявший нужду в салоне Киевлян возмутил водитель маршрутки, справлявший нужду в салоне

В Киеве сделали странный снимок.

Киевлян возмутил агрессивный водитель маршрутки Киевлян возмутил агрессивный водитель маршрутки

Водитель сломал зеркало девушке, которая якобы его "подрезала".

В популярном киевском парке появился необычный лабиринт В популярном киевском парке появился необычный лабиринт

Киевлян приглашают прогуляться по лабиринту.

В Киеве завершился ремонт Набережного шоссе В Киеве завершился ремонт Набережного шоссе

На шоссе полностью восстановили движение транспорта

Наглый автохам возмутил своим проведением киевлян Наглый автохам возмутил своим проведением киевлян

Авто припарковали на зеленой зоне.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх