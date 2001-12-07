Раздел: Общество
В Киеве общественный транспорт курсирует с задержками
Водителей призывают планировать маршрут заранее.
Сегодня, 10 декабря, в связи с пробками на дорогах, шесть троллейбусных и четыре автобусных маршрутов курсируют с отклонением от графика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи со скоплением автомобилей на просп. Маяковского, на Керченской площади, просп. Ватутина, бул. Перова троллейбусы маршрутов №№29,30,31,47,50,50к и автобусы маршрутов №№21,100,101,114 курсируют с отклонением от расписания движения», - говорится в сообщении.
Водителей столицы просят быть внимательными и по возможности заранее планировать маршрут передвижения.
Читайте также: ЧП в «Борисполе»: новые подробности
Напомним, с 24 ноября, в центре столицы на два месяца ограничили движение транспорта в связи с подготовкой к новогодним праздникам.
Сегодня, 10 декабря, в связи с пробками на дорогах, шесть троллейбусных и четыре автобусных маршрутов курсируют с отклонением от графика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи со скоплением автомобилей на просп. Маяковского, на Керченской площади, просп. Ватутина, бул. Перова троллейбусы маршрутов №№29,30,31,47,50,50к и автобусы маршрутов №№21,100,101,114 курсируют с отклонением от расписания движения», - говорится в сообщении.
Водителей столицы просят быть внимательными и по возможности заранее планировать маршрут передвижения.
Читайте также: ЧП в «Борисполе»: новые подробности
Напомним, с 24 ноября, в центре столицы на два месяца ограничили движение транспорта в связи с подготовкой к новогодним праздникам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
590
0
Также советуем посмотреть
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Оставьте свой комментарий