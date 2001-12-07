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Раздел: Общество  
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В Киеве общественный транспорт курсирует с задержками

В Киеве общественный транспорт курсирует с задержками Водителей призывают планировать маршрут заранее.

Сегодня, 10 декабря, в связи с пробками на дорогах, шесть троллейбусных и четыре автобусных маршрутов курсируют с отклонением от графика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В связи со скоплением автомобилей на просп. Маяковского, на Керченской площади, просп. Ватутина, бул. Перова троллейбусы маршрутов №№29,30,31,47,50,50к и автобусы маршрутов №№21,100,101,114 курсируют с отклонением от расписания движения», - говорится в сообщении.

Водителей столицы просят быть внимательными и по возможности заранее планировать маршрут передвижения.

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Напомним, с 24 ноября, в центре столицы на два месяца ограничили движение транспорта в связи с подготовкой к новогодним праздникам.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 14:19 » Автор: Анна Мартынова
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