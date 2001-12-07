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Раздел: Общество  
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Киевские школы начали закрывать на карантин

Киевские школы начали закрывать на карантинКоличество больных гриппом увеличилось.

В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Дети будут отдыхать от походов в учебное заведение уже со вторника, 11 ноября, и до конца недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Это уровень заболевания, характерный для этого периода года.

"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник.

По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.

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Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.
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 Теги: Киев, школа

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Сегодня, 16:10 » Автор: Анна Мартынова
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