Раздел: Общество
Киевские школы начали закрывать на карантин
Количество больных гриппом увеличилось.
В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Дети будут отдыхать от походов в учебное заведение уже со вторника, 11 ноября, и до конца недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Это уровень заболевания, характерный для этого периода года.
"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник.
По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.
В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Дети будут отдыхать от походов в учебное заведение уже со вторника, 11 ноября, и до конца недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Это уровень заболевания, характерный для этого периода года.
"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник.
По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
17
0
Также советуем посмотреть
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
Оставьте свой комментарий