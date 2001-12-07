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Раздел: Общество  
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Киевлянам назвали 190 адресов, где можно купить елку с чипом

Киевлянам назвали 190 адресов, где можно купить елку с чипомГде купить "официальное" дерево.

В Киеве, начиная с 15 декабря, в 190 точках начнут продавать натуральные елки с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Все елки будут с чипами (это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе содержится вся информация о происхождении хвойного дерева), экологическим паспортом, сертификатом лесничества и товарно-транспортной накладной для их перевозки.

Также они будут иметь самоклеящиеся этикетки, которые содержат индивидуальный номер, и соответствующие штрих-коды, внесенные в единую систему электронного оборота древесины. Штрих-коды содержат всю информацию о происхождении хвойного дерева.

Проверка законности происхождения елки будет происходить путем ввода номера с этикетки, которая прикреплена к елке, на сайте www.ukrforest.com. Также разработано программное обеспечение для Android - благодаря этой программе каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки (нужно вводить только цифровой номер, без указания серии).

Территория сезонных елочных ярмарок будут работать до 24:00 воскресенья, 30 декабря 2018 года. Кроме того, натуральные хвойные деревья можно будет купить и на территориях рынков и торговых центров. Ориентировочная стоимость хвойного дерева – от 90 до 150 грн за погонный метр.

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Все 190 адресов, где будут продаваться красавицы, опубликованы на сайте КГГА.
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 Теги: Киев, елки

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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