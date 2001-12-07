Украину зальет дождями и засыплет снегом

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В преддверии выходных погода окончательно испортится В северных, центральных и восточных областях выпадет снег и похолодает.

На выходных в Украине снег с дождем 12-13 марта в Украине увеличится облачность, атмосферный фронт с севера принесет дожди, местами с мокрым снегом.