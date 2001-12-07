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Раздел: Общество  
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Украину зальет дождями и засыплет снегом

Украину зальет дождями и засыплет снегом Свежий прогноз погоды.

Сегодня, 11 декабря, в Киеве обещают облачную погоду без осадков. Такая погода продержится весь день. Днем температура воздуха будет не выше 0...+2 °C. Ночью столбик термометра опустится до -2 °C, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Кстати, ночью в столице может пройти небольшой снег.

В западных областях синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью и днем от 0 до 2 градусов тепла. На остальной территории днем пройдет умеренный дождь. В северных и центральных областях возможен дождь с мокрым снегом. На востоке страны также пройдут осадки. Температура ночью 0-4 градусов тепла, днем до 4 градусов тепла, в северных областях до -2 градусов мороза. Температура в западных областях ночью -1...+1 градусов, днем около нуля.

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В народе 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день - быть лету жарким, а если день теплым будет - лето будет холодным. Обращали внимание и на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем - не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

Украину зальет дождями и засыплет снегом
Украину зальет дождями и засыплет снегом
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:06 » Автор: Анна Мартынова
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