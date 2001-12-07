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Раздел: Общество  
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В Киеве появится хостел из вагонов метро

В Киеве появится хостел из вагонов метроКак он будет выглядеть.

Отслужившие свое вагоны год назад метрополитен продавал через ProZorro. Теперь к ним пристроят небольшую террасу с баром и устроят бюджетное жилье, передает Хроника.инфо ос ссылкой на golos.ua.

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Из двух старых вагонов метро в Киеве построят хостел. Он будет располагаться на улице Новоконстантиновской. Отмечается, что к вагонам пристроят террасу с баром. А сам хостел будет иметь совместные и отдельные комнаты, сообщил киевлянин Андрей Николаев на своей странице в Facebook.

В Киеве появится хостел из вагонов метро
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 Теги: Киев, хостел

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Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
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