Раздел: Общество
В Киеве появится хостел из вагонов метро
Как он будет выглядеть.
Отслужившие свое вагоны год назад метрополитен продавал через ProZorro. Теперь к ним пристроят небольшую террасу с баром и устроят бюджетное жилье, передает Хроника.инфо ос ссылкой на golos.ua.
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Из двух старых вагонов метро в Киеве построят хостел. Он будет располагаться на улице Новоконстантиновской. Отмечается, что к вагонам пристроят террасу с баром. А сам хостел будет иметь совместные и отдельные комнаты, сообщил киевлянин Андрей Николаев на своей странице в Facebook.
Отслужившие свое вагоны год назад метрополитен продавал через ProZorro. Теперь к ним пристроят небольшую террасу с баром и устроят бюджетное жилье, передает Хроника.инфо ос ссылкой на golos.ua.
Читайте также: В Киеве временно перестанут курсировать два ночных трамвая
Из двух старых вагонов метро в Киеве построят хостел. Он будет располагаться на улице Новоконстантиновской. Отмечается, что к вагонам пристроят террасу с баром. А сам хостел будет иметь совместные и отдельные комнаты, сообщил киевлянин Андрей Николаев на своей странице в Facebook.
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