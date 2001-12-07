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Раздел: Общество  
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В Карпатах высота снега достигла 37 сантиметров

В Карпатах высота снега достигла 37 сантиметров Температура воздуха в Карпатах опустилась до -11.

В Карпатах по состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см., передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, по информации синоптиков, по состоянию на 08:00 на Сл Пожежевская температура воздуха составляла -8,5 градусов мороза, порывы ветра до 7 м/с, высота снежного покрова составляет 10-34 см, снег метелевых, хорошо закреплен.

Кроме того, на Сл Плай температура воздуха составила -6,8 градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, высота снежного покрова составляет 8-10 см, снег свежий, пылевидный.

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"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,3 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 37 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах высота снега достигла 37 сантиметров
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 Теги: Карпаты, снег

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Сегодня, 13:21 » Автор: Анна Мартынова
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