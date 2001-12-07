Раздел: Общество
В Киеве у посольства ЕС собрались активисты
Проходит акция в поддержку украинских политзаключенных.
12 декабря на заседании Европарламента украинского режиссера Олега Сенцова должны наградить премией Сахарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В Киеве возле посольства Европейского Союза состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в Российской Федерации. На мероприятии во вторник, 11 декабря, присутствовало 25 человек.
Данная акция была посвящена намеченному на 12 декабря заседанию Европарламента, на котором украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, который незаконно удерживается в тюрьме в РФ, должен быть награжден премией Сахарова за свободу мысли.
На плакатах митингующих были изображены фото военнопленных и политзаключенных.
Также были приведены цитаты из декларации прав человека.
Читайте также: В Киеве из-за аварии нет отопления на восьми улицах
Активисты требовали освобождение захваченных украинцев из российских тюрем.
12 декабря на заседании Европарламента украинского режиссера Олега Сенцова должны наградить премией Сахарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В Киеве возле посольства Европейского Союза состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в Российской Федерации. На мероприятии во вторник, 11 декабря, присутствовало 25 человек.
Данная акция была посвящена намеченному на 12 декабря заседанию Европарламента, на котором украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, который незаконно удерживается в тюрьме в РФ, должен быть награжден премией Сахарова за свободу мысли.
На плакатах митингующих были изображены фото военнопленных и политзаключенных.
Также были приведены цитаты из декларации прав человека.
Читайте также: В Киеве из-за аварии нет отопления на восьми улицах
Активисты требовали освобождение захваченных украинцев из российских тюрем.
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