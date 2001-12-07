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Раздел: Общество  
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В Киеве у посольства ЕС собрались активисты

В Киеве у посольства ЕС собрались активисты Проходит акция в поддержку украинских политзаключенных.

12 декабря на заседании Европарламента украинского режиссера Олега Сенцова должны наградить премией Сахарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В Киеве возле посольства Европейского Союза состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в Российской Федерации. На мероприятии во вторник, 11 декабря, присутствовало 25 человек.

Данная акция была посвящена намеченному на 12 декабря заседанию Европарламента, на котором украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, который незаконно удерживается в тюрьме в РФ, должен быть награжден премией Сахарова за свободу мысли.

В Киеве у посольства ЕС собрались активисты


На плакатах митингующих были изображены фото военнопленных и политзаключенных.

Также были приведены цитаты из декларации прав человека.

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В Киеве у посольства ЕС собрались активисты


Активисты требовали освобождение захваченных украинцев из российских тюрем.
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 Теги: Киев, ЕС

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Сегодня, 15:20 » Автор: Анна Мартынова
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