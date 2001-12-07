» » Киевский парк украсили необычными скамейками
Раздел: Общество  
0

Киевский парк украсили необычными скамейками

Киевский парк украсили необычными скамейкамиИх установили в парке "Победа".

В Парке культуры и отдыха "Победа" установили необычные скамейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района установили скамейки в виде больших букв, образующих название парка.

Высота букв-лавочек - более 2 метров, а протяженность надписи 24 метра.

Читайте также: На Киевщине мужчина с ножом напал на спящего друга

Изготовлены буквы из дерева. Вокруг арт-объекта высажено декоративные кусты и злаковые растения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, парк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
     1226
     0

Похожие новости по теме

Столичный парк украсила необычная эко-инсталляция Столичный парк украсила необычная эко-инсталляция

Установили лавочки в виде букв.

Киевский парк украсили хризантемами Киевский парк украсили хризантемами

Высадили новые клумбы.

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке

Ранее рисунками украсили парк Совки.

В киевском парке установят необычные фонтаны В киевском парке установят необычные фонтаны

Новая зона отдыха для киевлян.

В Киеве, у парка «Победа» установили необычный арт-объект В Киеве, у парка «Победа» установили необычный арт-объект

Каменные истуканы украсят плющ и виноград.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх