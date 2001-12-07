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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка

В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробкаКоммунальщики ремонтировали дорогу.

Сегодня в обед в центре Киева коммунальщики начали ремонт дороги, по состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробках, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Коммунальщики начали ремонт дорожного покрытия на улице Крещатик возле Европейской площади", - сообщил корреспондент.

По состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробке.

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Кроме того водители очень недовольны тем, что происходит, слышно постоянные сигналы клаксонов и ссоры.

В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
В Киеве из-за коммунальщиков образовалась пробка
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 18:20 » Автор: Анна Мартынова
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