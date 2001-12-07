Раздел: Общество
Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры
Установили фигуру жирафа.
На входе в Киевский зоопарк появилась огромная скульптура жирафа. Новый символ зоосада возвышается над забором и уже привлекает внимание прохожих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Появление 15-метровой фигуры жирафа связано с проведением реконструкции в столичном зоопарке.
Работа по установке животного заняла около полумесяца, однако результат впечатляет. Яркие цвета и внушительные размеры скульптуры обращают на себя внимание всех прохожих без исключения. Многих горожан удивило также то, что гигантскому животному надели мешок на голову. Скорее всего, это связано с тем, что фигура еще не готова полностью.
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Долгие паузы между различными этапами установки скульптуры связаны с тем, что детали фигуры прибывают на место уже готовыми. В свою очередь, к процессу установки рабочие подходят с максимальной осторожностью.
На входе в Киевский зоопарк появилась огромная скульптура жирафа. Новый символ зоосада возвышается над забором и уже привлекает внимание прохожих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Появление 15-метровой фигуры жирафа связано с проведением реконструкции в столичном зоопарке.
Работа по установке животного заняла около полумесяца, однако результат впечатляет. Яркие цвета и внушительные размеры скульптуры обращают на себя внимание всех прохожих без исключения. Многих горожан удивило также то, что гигантскому животному надели мешок на голову. Скорее всего, это связано с тем, что фигура еще не готова полностью.
Читайте также: В Киеве не разминулись две Skoda
Долгие паузы между различными этапами установки скульптуры связаны с тем, что детали фигуры прибывают на место уже готовыми. В свою очередь, к процессу установки рабочие подходят с максимальной осторожностью.
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