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Раздел: Общество  
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Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры

Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптурыУстановили фигуру жирафа.

На входе в Киевский зоопарк появилась огромная скульптура жирафа. Новый символ зоосада возвышается над забором и уже привлекает внимание прохожих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Появление 15-метровой фигуры жирафа связано с проведением реконструкции в столичном зоопарке.

Работа по установке животного заняла около полумесяца, однако результат впечатляет. Яркие цвета и внушительные размеры скульптуры обращают на себя внимание всех прохожих без исключения. Многих горожан удивило также то, что гигантскому животному надели мешок на голову. Скорее всего, это связано с тем, что фигура еще не готова полностью.

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Долгие паузы между различными этапами установки скульптуры связаны с тем, что детали фигуры прибывают на место уже готовыми. В свою очередь, к процессу установки рабочие подходят с максимальной осторожностью.

Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры
Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры
Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры
Возле киевского зоопарка закончили установку 15-метровой скульптуры
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 Теги: зоопарк, Киев

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Сегодня, 10:11 » Автор: Анна Мартынова
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