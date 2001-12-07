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Непогода в Киеве: как работают аэропорты

Непогода в Киеве: как работают аэропортыОбошлось без задержек рейсов.

Несмотря на туман и снегопад, который начался утром 12 декабря, международные аэропорты Киева – Борисполь и Жуляны – работают в штатном режиме. Отменены лишь несколько рейсов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

На данный момент большинство авиарейсов осуществляются по расписанию.

Однако в аэропорту Киев отменены два рейса на вылет и три – на прилет.

– Возможно, погодные условия не позволяют сесть самолету. Большая часть самолетов уже вылетела, остальные проходят регистрацию. Аэропорт работает в штатном режиме, и самолеты прибывают, – рассказали в аэропорту.

При этом пока нет и задержек рейсов из-за снега.

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Поздно вечером 11 декабря пресс-служба КГГА предупредила, что 12 декабря утром в столице ожидается туман – видимость 200-500 м. Также сегодня утром в Киеве пошел снег, и спецтехника уже начала обработку дорог и тротуаров.
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 Теги: Киев, аэропорт

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Сегодня, 12:05 » Автор: Анна Мартынова
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