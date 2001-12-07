Раздел: Общество
Непогода в Киеве: как работают аэропорты
Обошлось без задержек рейсов.
Несмотря на туман и снегопад, который начался утром 12 декабря, международные аэропорты Киева – Борисполь и Жуляны – работают в штатном режиме. Отменены лишь несколько рейсов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На данный момент большинство авиарейсов осуществляются по расписанию.
Однако в аэропорту Киев отменены два рейса на вылет и три – на прилет.
– Возможно, погодные условия не позволяют сесть самолету. Большая часть самолетов уже вылетела, остальные проходят регистрацию. Аэропорт работает в штатном режиме, и самолеты прибывают, – рассказали в аэропорту.
При этом пока нет и задержек рейсов из-за снега.
Читайте также: Киевских водителей просят пересесть на общественный транспорт
Поздно вечером 11 декабря пресс-служба КГГА предупредила, что 12 декабря утром в столице ожидается туман – видимость 200-500 м. Также сегодня утром в Киеве пошел снег, и спецтехника уже начала обработку дорог и тротуаров.
Несмотря на туман и снегопад, который начался утром 12 декабря, международные аэропорты Киева – Борисполь и Жуляны – работают в штатном режиме. Отменены лишь несколько рейсов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На данный момент большинство авиарейсов осуществляются по расписанию.
Однако в аэропорту Киев отменены два рейса на вылет и три – на прилет.
– Возможно, погодные условия не позволяют сесть самолету. Большая часть самолетов уже вылетела, остальные проходят регистрацию. Аэропорт работает в штатном режиме, и самолеты прибывают, – рассказали в аэропорту.
При этом пока нет и задержек рейсов из-за снега.
Читайте также: Киевских водителей просят пересесть на общественный транспорт
Поздно вечером 11 декабря пресс-служба КГГА предупредила, что 12 декабря утром в столице ожидается туман – видимость 200-500 м. Также сегодня утром в Киеве пошел снег, и спецтехника уже начала обработку дорог и тротуаров.
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