Непогода в Украине: в семи областях установлен второй уровень опасности

Водителей просят быть осторожнее.



Из-за мощных снегопадов в Украине ожидается осложнение ситуации на дорогах семи областей: Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской. Национальная полиция предупреждает водителей о втором уровне опасности на дорогах - "желтом", передает



"Сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см - это то, чего стоит ожидать в этих областях", - говорится в сообщении полицейских.



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В Нацполиции дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороге. Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута" в зимнюю резину. Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из-за мощных снегопадов в Украине ожидается осложнение ситуации на дорогах семи областей: Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской. Национальная полиция предупреждает водителей о втором уровне опасности на дорогах - "желтом", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua "Сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см - это то, чего стоит ожидать в этих областях", - говорится в сообщении полицейских.В Нацполиции дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороге. Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута" в зимнюю резину. Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.





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