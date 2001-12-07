Раздел: Общество
Непогода в Украине: в семи областях установлен второй уровень опасности
Водителей просят быть осторожнее.
Из-за мощных снегопадов в Украине ожидается осложнение ситуации на дорогах семи областей: Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской. Национальная полиция предупреждает водителей о втором уровне опасности на дорогах - "желтом", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см - это то, чего стоит ожидать в этих областях", - говорится в сообщении полицейских.
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В Нацполиции дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороге. Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута" в зимнюю резину. Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.
Из-за мощных снегопадов в Украине ожидается осложнение ситуации на дорогах семи областей: Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской. Национальная полиция предупреждает водителей о втором уровне опасности на дорогах - "желтом", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см - это то, чего стоит ожидать в этих областях", - говорится в сообщении полицейских.
Читайте также: В Киеве мужчина пытался похитить 8-летнего мальчика
В Нацполиции дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороге. Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута" в зимнюю резину. Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.
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