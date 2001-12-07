В Киеве нет холодной воды на шести улицах

Ликвидировать повреждения обещают за одни сутки.



По состоянию на 12 декабря аварийные бригады «Киевводоканала» продолжают работу над локализацией и ликвидацией повреждений сетей холодного водоснабжения, передает



На данный момент отсутствует вода по адресам:



- ул. Российская 91, 96;



- переулок Полесский, 15;



- ул. Антона Цедика, 7, 10а;



- пр-т Победы, 41, 41а, 43б;



- ул. Кулибина, 12;



- ул. Чистяковская, 7.



Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки.



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В пресс-службе компании просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По состоянию на 12 декабря аварийные бригады «Киевводоканала» продолжают работу над локализацией и ликвидацией повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии На данный момент отсутствует вода по адресам:- ул. Российская 91, 96;- переулок Полесский, 15;- ул. Антона Цедика, 7, 10а;- пр-т Победы, 41, 41а, 43б;- ул. Кулибина, 12;- ул. Чистяковская, 7.Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки.В пресс-службе компании просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.





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