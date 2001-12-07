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Раздел: Общество  
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В Киеве нет холодной воды на шести улицах

В Киеве нет холодной воды на шести улицахЛиквидировать повреждения обещают за одни сутки.

По состоянию на 12 декабря аварийные бригады «Киевводоканала» продолжают работу над локализацией и ликвидацией повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

На данный момент отсутствует вода по адресам:

- ул. Российская 91, 96;

- переулок Полесский, 15;

- ул. Антона Цедика, 7, 10а;

- пр-т Победы, 41, 41а, 43б;

- ул. Кулибина, 12;

- ул. Чистяковская, 7.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки.

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В пресс-службе компании просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 18:20 » Автор: Анна Мартынова
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