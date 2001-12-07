Раздел: Общество
В Киеве нет холодной воды на шести улицах
Ликвидировать повреждения обещают за одни сутки.
По состоянию на 12 декабря аварийные бригады «Киевводоканала» продолжают работу над локализацией и ликвидацией повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На данный момент отсутствует вода по адресам:
- ул. Российская 91, 96;
- переулок Полесский, 15;
- ул. Антона Цедика, 7, 10а;
- пр-т Победы, 41, 41а, 43б;
- ул. Кулибина, 12;
- ул. Чистяковская, 7.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки.
Читайте также: ЧП в Киеве: лифт едва не убил младенца
В пресс-службе компании просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
По состоянию на 12 декабря аварийные бригады «Киевводоканала» продолжают работу над локализацией и ликвидацией повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На данный момент отсутствует вода по адресам:
- ул. Российская 91, 96;
- переулок Полесский, 15;
- ул. Антона Цедика, 7, 10а;
- пр-т Победы, 41, 41а, 43б;
- ул. Кулибина, 12;
- ул. Чистяковская, 7.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки.
Читайте также: ЧП в Киеве: лифт едва не убил младенца
В пресс-службе компании просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
291
0
Также советуем посмотреть
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
Оставьте свой комментарий