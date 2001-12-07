» » Синоптики предупредили украинцев о снегопадах
Раздел: Общество  
0

Синоптики предупредили украинцев о снегопадах

Синоптики предупредили украинцев о снегопадах В Киеве будет небольшой снег.

В среду почти на всей территории Украины ожидается снег, на дорогах гололедица.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

13 декабря облачно, небольшой снег, в западных, и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, в Приазовье и на крайнем востоке страны днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла. В столице в течение суток температура от 0° до 2° мороза и снег.

В течение 14-15 декабря сохранится облачная погода. 14 декабря в северных, центральных и большинстве западных областей ночью и в южных областях - небольшой снег. 15 декабря днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 14 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, температура 1-3 ° мороза, а 15 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Читайте также: Синоптики предупредили украинцев о гололеде

16 декабря в западных регионах небольшой снег, на остальной территории - облачно. Температура ночью 1-7° мороза, в Киеве - до минус 8° ночью. На юге страны от 1° тапла днем ​​до 5° мороза ночью, в Карпатах ночью 3-7° мороза, днем ​​1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптики предупредили украинцев о снегопадах
Синоптики предупредили украинцев о снегопадах
Синоптики предупредили украинцев о снегопадах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Синоптики, снегопад, украинцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
     120
     0

Похожие новости по теме

Украинцев обнадежили новостью о потеплении Украинцев обнадежили новостью о потеплении

Свежий прогноз погоды.

Снег и гололед: украинцев предупредили о сложных погодных условиях Снег и гололед: украинцев предупредили о сложных погодных условиях

В большинстве областей Украины во вторник, 5 декабря, синоптики прогнозируют снег.

Украинцев ждут похолодание и мокрый снег Украинцев ждут похолодание и мокрый снег

На дорогах северных и западных областей местами гололедица.

В Украине ожидается мокрый снег с дождем В Украине ожидается мокрый снег с дождем

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

В Украине ожидается до -18 градусов в ближайшие ночи В Украине ожидается до -18 градусов в ближайшие ночи

В Киеве местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх