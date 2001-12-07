Раздел: Общество
Синоптики предупредили украинцев о снегопадах
В Киеве будет небольшой снег.
В среду почти на всей территории Украины ожидается снег, на дорогах гололедица.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
13 декабря облачно, небольшой снег, в западных, и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, в Приазовье и на крайнем востоке страны днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В столице в течение суток температура от 0° до 2° мороза и снег.
В течение 14-15 декабря сохранится облачная погода. 14 декабря в северных, центральных и большинстве западных областей ночью и в южных областях - небольшой снег. 15 декабря днем в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 14 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, температура 1-3 ° мороза, а 15 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Читайте также: Синоптики предупредили украинцев о гололеде
16 декабря в западных регионах небольшой снег, на остальной территории - облачно. Температура ночью 1-7° мороза, в Киеве - до минус 8° ночью. На юге страны от 1° тапла днем до 5° мороза ночью, в Карпатах ночью 3-7° мороза, днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В среду почти на всей территории Украины ожидается снег, на дорогах гололедица.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
13 декабря облачно, небольшой снег, в западных, и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, в Приазовье и на крайнем востоке страны днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В столице в течение суток температура от 0° до 2° мороза и снег.
В течение 14-15 декабря сохранится облачная погода. 14 декабря в северных, центральных и большинстве западных областей ночью и в южных областях - небольшой снег. 15 декабря днем в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 14 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, температура 1-3 ° мороза, а 15 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Читайте также: Синоптики предупредили украинцев о гололеде
16 декабря в западных регионах небольшой снег, на остальной территории - облачно. Температура ночью 1-7° мороза, в Киеве - до минус 8° ночью. На юге страны от 1° тапла днем до 5° мороза ночью, в Карпатах ночью 3-7° мороза, днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
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