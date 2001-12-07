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Раздел: Общество  
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В киевской мэрии митингуют против застройки на Оболони

В киевской мэрии митингуют против застройки на ОболониПланируют построить спорткомплекс.

В стенах КГГА киевляне протестовали против застройки на улице Героев Сталинграда 45, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Местные жители говорили о том, что застройка ведется незаконно, что не будет сохранена зона отдыха, что деревья будут срублены и будет нарушен экологический баланс под застройку. Мэр города Виталий Кличко сообщил протестующим о том, что застройка не помешает сохранению парка, однако аргументы городского главы не убедили киевлян.

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Напомним, на улице Героев Сталинграда 45, у озера Белого планируется снести спортивный комплекс Аквариум и возмести на его месте современный ЖК.

В киевской мэрии митингуют против застройки на Оболони
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 Теги: Киев, митинг

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Сегодня, 14:57 » Автор: Анна Мартынова
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