» » Гололед в Киеве: за сутки травмы получили около 50 человек
Раздел: Общество  
0

Гололед в Киеве: за сутки травмы получили около 50 человек

Гололед в Киеве: за сутки травмы получили около 50 человекПострадали 10 детей.

В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Читайте также: В Киеве на берегу залива вандалы уничтожили деревья

При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, травмы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
     202
     0

Похожие новости по теме

В Киеве из-за гололеда травмировались более тысячи человек В Киеве из-за гололеда травмировались более тысячи человек

Названо число пострадавших за месяц.

Холода в Киеве: травмировались более тысячи человек Холода в Киеве: травмировались более тысячи человек

Обнародована последняя статистика.

В Киеве за сутки из-за гололеда получили травмы 74 человека В Киеве за сутки из-за гололеда получили травмы 74 человека

В больницы также обращаются с переохлаждениями и обморожением.

В Киеве за сутки из-за гололеда получили травмы более 50 человек В Киеве за сутки из-за гололеда получили травмы более 50 человек

Среди них - девять детей.

В Киеве из-за гололеда с травмами к медикам обратилось около 70 человек В Киеве из-за гололеда с травмами к медикам обратилось около 70 человек

По данным КГГА, из этого количества – 4 детей, которым была оказана помощь на месте.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх