Гололед в Киеве: за сутки травмы получили около 50 человек

Пострадали 10 детей.



В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети, передает



"За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.



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При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет.





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