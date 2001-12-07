Раздел: Общество
Гололед в Киеве: за сутки травмы получили около 50 человек
Пострадали 10 детей.
В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет.
В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Читайте также: В Киеве на берегу залива вандалы уничтожили деревья
При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет.
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