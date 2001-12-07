Раздел: Общество
В Киеве из-за «героев парковки» образовались пробки
Остановились трамваи.
В Киеве запечатлели наглых водителей, которые припарковали свои автомобили в неположенных местах, провоцируя большие пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фотоснимке видно, что синяя Skoda припаркована в неположенном месте (на трамвайных колеях), из-за чего не может проехать общественный транспорт.
"15 и 14 трамваи стоят из-за мастера парковки на Skoda (AA0448II)... Полиция уже на месте", - говорится в сообщении.
Показан еще один автомобиль, водитель которого также бросил свое средство передвижения прямо посреди проезжей части.
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"А чуть дальше стоят уже 15 и 18", - подписано фото.
В Киеве запечатлели наглых водителей, которые припарковали свои автомобили в неположенных местах, провоцируя большие пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фотоснимке видно, что синяя Skoda припаркована в неположенном месте (на трамвайных колеях), из-за чего не может проехать общественный транспорт.
"15 и 14 трамваи стоят из-за мастера парковки на Skoda (AA0448II)... Полиция уже на месте", - говорится в сообщении.
Показан еще один автомобиль, водитель которого также бросил свое средство передвижения прямо посреди проезжей части.
Читайте также: Демонтированные в Киеве МАФы передадут военным на Донбасс
"А чуть дальше стоят уже 15 и 18", - подписано фото.
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