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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за «героев парковки» образовались пробки

В Киеве из-за «героев парковки» образовались пробкиОстановились трамваи.

В Киеве запечатлели наглых водителей, которые припарковали свои автомобили в неположенных местах, провоцируя большие пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На фотоснимке видно, что синяя Skoda припаркована в неположенном месте (на трамвайных колеях), из-за чего не может проехать общественный транспорт.

"15 и 14 трамваи стоят из-за мастера парковки на Skoda (AA0448II)... Полиция уже на месте", - говорится в сообщении.

Показан еще один автомобиль, водитель которого также бросил свое средство передвижения прямо посреди проезжей части.

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"А чуть дальше стоят уже 15 и 18", - подписано фото.
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 18:07 » Автор: Анна Мартынова
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