Раздел: Общество
В Киеве начали устанавливать праздничную ярмарку
Первые торговые домики уже появились на Крещатике.
Вечером 13 декабря на Крещатике начали установку праздничной ярмарки. Подготовить торговые ряды должны успеть к официальному старту новогодних мероприятий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Первые торговые домики уже появились на Крещатике, а завершиться все приготовления должны уже 19 декабря, когда начнет светиться иллюминацией главная елка страны.
Читайте также: В Киеве начали устанавливать специальные парковочные карманы
Также во время празднования новогодних праздников будут перекрыты некоторые улицы столицы. Подробнее о том, какие из них станут на время праздников полностью пешеходными, мы сообщали ранее. Также Информатор писал о том, чем уникальная главная елка страны и где она расположится. А еще кроме новогодней елки на Софийской площади расположится страна Северного сияния. И в завершение - полная программа новогодних мероприятий. Отметим, что празднование Нового года затронет несколько локаций зимнего Киева.
Вечером 13 декабря на Крещатике начали установку праздничной ярмарки. Подготовить торговые ряды должны успеть к официальному старту новогодних мероприятий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Первые торговые домики уже появились на Крещатике, а завершиться все приготовления должны уже 19 декабря, когда начнет светиться иллюминацией главная елка страны.
Читайте также: В Киеве начали устанавливать специальные парковочные карманы
Также во время празднования новогодних праздников будут перекрыты некоторые улицы столицы. Подробнее о том, какие из них станут на время праздников полностью пешеходными, мы сообщали ранее. Также Информатор писал о том, чем уникальная главная елка страны и где она расположится. А еще кроме новогодней елки на Софийской площади расположится страна Северного сияния. И в завершение - полная программа новогодних мероприятий. Отметим, что празднование Нового года затронет несколько локаций зимнего Киева.
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