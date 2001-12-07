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Раздел: Общество  
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В Киеве начали устанавливать праздничную ярмарку

В Киеве начали устанавливать праздничную ярмаркуПервые торговые домики уже появились на Крещатике.

Вечером 13 декабря на Крещатике начали установку праздничной ярмарки. Подготовить торговые ряды должны успеть к официальному старту новогодних мероприятий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Первые торговые домики уже появились на Крещатике, а завершиться все приготовления должны уже 19 декабря, когда начнет светиться иллюминацией главная елка страны.

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Также во время празднования новогодних праздников будут перекрыты некоторые улицы столицы. Подробнее о том, какие из них станут на время праздников полностью пешеходными, мы сообщали ранее. Также Информатор писал о том, чем уникальная главная елка страны и где она расположится. А еще кроме новогодней елки на Софийской площади расположится страна Северного сияния. И в завершение - полная программа новогодних мероприятий. Отметим, что празднование Нового года затронет несколько локаций зимнего Киева.

В Киеве начали устанавливать праздничную ярмарку
В Киеве начали устанавливать праздничную ярмарку
В Киеве начали устанавливать праздничную ярмарку
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 Теги: Киев, ярмарка

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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