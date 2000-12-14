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Раздел: Общество  
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На Кировоградщине зафиксирован случай подозрения на ботулизм

На Кировоградщине зафиксирован случай подозрения на ботулизмУ жителя Кировоградской области подозревают ботулизм

12 декабря в ГУ “Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины” поступило экстренное сообщение о регистрации случая подозрения на ботулизм у 36-летнего жителя села Красная Поляна Маловысковского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

За 2018 год это уже седьмой человек, который заболел ботулизмом, сообщили в пресс-службе лабоpатоpного Центp области.

При проведении эпидрасследования установили, что случай связан с потреблением консервированных овощей домашнего изготовления.

Для подтверждения диагноза в лабораторию особо опасных инфекций 13 декабря отправили кровь больного. Результаты исследования пока неизвестны.

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Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии, находится на лечении в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ.
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 Теги: Кировоградская область, ботулизм

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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