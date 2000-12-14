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Раздел: Общество  
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Украинец собирался вывезти в Россию пулемет

Украинец собирался вывезти в Россию пулеметВсе комплектующие были размещены в разных частях автомобиля

В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через границу Украины с Россией пулемета. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГФС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Водитель спрятал оружие в автомобиль и поехал через зеленый коридор.

"В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдены детали пулеметного оружия", – говорится в сообщении.

Все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля: в баллоне газовой установки были спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях авто – пулеметные ручки, под ковриком водителя – бронещит, под капотом – лапы к треноге, в переднем бампере – тело и макет ствола.

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На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
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 Теги: Россия, пулемет

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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