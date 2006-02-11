Стало известно, сколько пар воспользовались услугой «Брак за сутки» в 2018 году

Люди могут быстро оформить отношения.



Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тысяч супружеских пар, сообщает



В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек".



"Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать "Брак в сутки" в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", – сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.



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Как отмечается, "Брак за сутки" – сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тысяч супружеских пар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек"."Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать "Брак в сутки" в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", – сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.Как отмечается, "Брак за сутки" – сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.





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