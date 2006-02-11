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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько пар воспользовались услугой «Брак за сутки» в 2018 году

Стало известно, сколько пар воспользовались услугой «Брак за сутки» в 2018 годуЛюди могут быстро оформить отношения.

Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тысяч супружеских пар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек".

"Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать "Брак в сутки" в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", – сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

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Как отмечается, "Брак за сутки" – сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.
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 Теги: Брак за сутки, 2018 год

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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