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Раздел: Общество  
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В Киеве появится парк с экодорожкой и местом для собак

В Киеве появится парк с экодорожкой и местом для собакПлощадь парка составит 7,5 га.

В Киеве хотят отремонтировать парк на Днепровской набережной возле залива Берковщина. На разработку проектной документации потратят 3,5 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Аукцион на разработку проекта пройдет 4 марта. Организатор конкурса КП «Київзеленбуд» готово потратить 3 млн 570 тыс. грн. Проект должен быть готов через 4 месяца с момента подписания договора.

Площадь парка – 7,5 га. Согласно техническому заданию, озеленение парка должно проходить при условии сохранения существующих растений и фауны. Все материалы должны иметь современный вид, высокое качество и долгий срок эксплуатации. При благоустройстве парка должны учесть возможность его посещения для маломобильных групп и людей разных возрастов.

Парк хотят условно поделить на несколько зон. Одна из них – прогулочная. Это тропы для пешеходов с велодорожкой. Детская зона должна быть оборудована для дошкольников с элементами инклюзии. Для детей младших классов на площадках должно быть и спортивное оборудование. Также должны быть универсальные детские площадки с природных изделий: дерево, камень, канаты и т.д. В спортивных зонах посетители смогут заниматься воркаутом, кататься на скейтах, велосипедах и самокатах.

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Также хотят сделать общественно-активную зону, где можно будет проводить различные фестивали и мероприятия. Также планируют сделать экодорожки и смотровые площадки над водой. Кроме того, будет специальное место для выгула собак.

В Киеве появится парк с экодорожкой и местом для собак
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 16:51 » Автор: Анна Мартынова
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