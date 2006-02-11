В Киеве появится парк с экодорожкой и местом для собак

Площадь парка составит 7,5 га.



В Киеве хотят отремонтировать парк на Днепровской набережной возле залива Берковщина. На разработку проектной документации потратят 3,5 млн грн, передает



Аукцион на разработку проекта пройдет 4 марта. Организатор конкурса КП «Київзеленбуд» готово потратить 3 млн 570 тыс. грн. Проект должен быть готов через 4 месяца с момента подписания договора.



Площадь парка – 7,5 га. Согласно техническому заданию, озеленение парка должно проходить при условии сохранения существующих растений и фауны. Все материалы должны иметь современный вид, высокое качество и долгий срок эксплуатации. При благоустройстве парка должны учесть возможность его посещения для маломобильных групп и людей разных возрастов.



Парк хотят условно поделить на несколько зон. Одна из них – прогулочная. Это тропы для пешеходов с велодорожкой. Детская зона должна быть оборудована для дошкольников с элементами инклюзии. Для детей младших классов на площадках должно быть и спортивное оборудование. Также должны быть универсальные детские площадки с природных изделий: дерево, камень, канаты и т.д. В спортивных зонах посетители смогут заниматься воркаутом, кататься на скейтах, велосипедах и самокатах.



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Также хотят сделать общественно-активную зону, где можно будет проводить различные фестивали и мероприятия. Также планируют сделать экодорожки и смотровые площадки над водой. Кроме того, будет специальное место для выгула собак.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве хотят отремонтировать парк на Днепровской набережной возле залива Берковщина. На разработку проектной документации потратят 3,5 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Аукцион на разработку проекта пройдет 4 марта. Организатор конкурса КП «Київзеленбуд» готово потратить 3 млн 570 тыс. грн. Проект должен быть готов через 4 месяца с момента подписания договора.Площадь парка – 7,5 га. Согласно техническому заданию, озеленение парка должно проходить при условии сохранения существующих растений и фауны. Все материалы должны иметь современный вид, высокое качество и долгий срок эксплуатации. При благоустройстве парка должны учесть возможность его посещения для маломобильных групп и людей разных возрастов.Парк хотят условно поделить на несколько зон. Одна из них – прогулочная. Это тропы для пешеходов с велодорожкой. Детская зона должна быть оборудована для дошкольников с элементами инклюзии. Для детей младших классов на площадках должно быть и спортивное оборудование. Также должны быть универсальные детские площадки с природных изделий: дерево, камень, канаты и т.д. В спортивных зонах посетители смогут заниматься воркаутом, кататься на скейтах, велосипедах и самокатах.Также хотят сделать общественно-активную зону, где можно будет проводить различные фестивали и мероприятия. Также планируют сделать экодорожки и смотровые площадки над водой. Кроме того, будет специальное место для выгула собак.





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