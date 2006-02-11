» » Украинцам обещают весеннюю погоду
Раздел: Общество  
0

Украинцам обещают весеннюю погоду

Украинцам обещают весеннюю погодуТеплее всего - на Юге и Западе.

Завтра, 17 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют потепление, температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По данным Укргидрометцентра, осадков в Украине завтра не ожидается, при этом значительно повысится температура воздуха.

Теплее всего будет в западных и южных областях. Воздух там прогреется до 10-13 тепла днем, тогда как ночью будет около 0 градусов.

Читайте также: В киевской школе разгорелся скандал из-за ребенка, получившего травму

В восточных областях температура днем будет держаться около 6-8 тепла. В Киеве завтра воздух прогреется до 9 тепла.

Украинцам обещают весеннюю погоду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, прогноз

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:45 » Автор: Анна Мартынова
     79
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх