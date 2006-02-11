Раздел: Общество
Украинцам обещают весеннюю погоду
Теплее всего - на Юге и Западе.
Завтра, 17 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют потепление, температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По данным Укргидрометцентра, осадков в Украине завтра не ожидается, при этом значительно повысится температура воздуха.
Теплее всего будет в западных и южных областях. Воздух там прогреется до 10-13 тепла днем, тогда как ночью будет около 0 градусов.
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В восточных областях температура днем будет держаться около 6-8 тепла. В Киеве завтра воздух прогреется до 9 тепла.
Завтра, 17 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют потепление, температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По данным Укргидрометцентра, осадков в Украине завтра не ожидается, при этом значительно повысится температура воздуха.
Теплее всего будет в западных и южных областях. Воздух там прогреется до 10-13 тепла днем, тогда как ночью будет около 0 градусов.
Читайте также: В киевской школе разгорелся скандал из-за ребенка, получившего травму
В восточных областях температура днем будет держаться около 6-8 тепла. В Киеве завтра воздух прогреется до 9 тепла.
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