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Раздел: Общество  
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В Украине в ближайшие дни похолодает

В Украине в ближайшие дни похолодаетСвежий прогноз погоды на начало недели.

В ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, однако осадки синоптики не ожидают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от двух мороза до трех тепла, в Черниговской и Сумской областях до пяти градусов мороза; днем 4-9 тепла, на Левобережье 0-5 тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, а температура ночью составит около нуля градусов, днем – 4-6 тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1985 году.

На вторник, 19 февраля, в Украине без существенных осадков, на севере Левобережья местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью около нуля, днем 5-10 тепла; на остальной территории ночью 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.

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В Киеве 19 февраля – без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
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