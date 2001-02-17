Раздел: Общество
В Украине в ближайшие дни похолодает
Свежий прогноз погоды на начало недели.
В ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, однако осадки синоптики не ожидают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от двух мороза до трех тепла, в Черниговской и Сумской областях до пяти градусов мороза; днем 4-9 тепла, на Левобережье 0-5 тепла.
В Киеве осадки не ожидаются, а температура ночью составит около нуля градусов, днем – 4-6 тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1985 году.
На вторник, 19 февраля, в Украине без существенных осадков, на севере Левобережья местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью около нуля, днем 5-10 тепла; на остальной территории ночью 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.
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В Киеве 19 февраля – без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
В ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, однако осадки синоптики не ожидают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от двух мороза до трех тепла, в Черниговской и Сумской областях до пяти градусов мороза; днем 4-9 тепла, на Левобережье 0-5 тепла.
В Киеве осадки не ожидаются, а температура ночью составит около нуля градусов, днем – 4-6 тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1985 году.
На вторник, 19 февраля, в Украине без существенных осадков, на севере Левобережья местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью около нуля, днем 5-10 тепла; на остальной территории ночью 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.
Читайте также: В Украине будет по-весеннему тепло
В Киеве 19 февраля – без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
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