Раздел: Общество
Под Киевом наказали наглых «героев парковки»
Им выписали штраф.
Под Киевом (Вышгород) полиция наказала дерзкого "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо на тротуаре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места инцидента.
"Мастера парковки" в Вышгороде... Там сегодня (17 февраля, - прим. ред.) из-за этой Mazda ребенок выскочил. Его чуть автомобиль не сбил. Инвалиды с мамочками целый день по болоту и через проезжую часть обходили", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве временно нет холодной воды по этим адресам
Уточняется, что прохожие, устав терпеть такое самоуправство, вызвали правоохранителей. На нарушителя составили протокол о нарушении правил парковки. Теперь водителю предстоит заплатить штраф в 510 гривен.
Под Киевом (Вышгород) полиция наказала дерзкого "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо на тротуаре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места инцидента.
"Мастера парковки" в Вышгороде... Там сегодня (17 февраля, - прим. ред.) из-за этой Mazda ребенок выскочил. Его чуть автомобиль не сбил. Инвалиды с мамочками целый день по болоту и через проезжую часть обходили", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве временно нет холодной воды по этим адресам
Уточняется, что прохожие, устав терпеть такое самоуправство, вызвали правоохранителей. На нарушителя составили протокол о нарушении правил парковки. Теперь водителю предстоит заплатить штраф в 510 гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1259
0
Оставьте свой комментарий