Раздел: Общество
В «Борисполе» ополчились на нелегальных таксистов
Их автомобили эвакуировали на штрафстоянку.
В международном аэропорту "Борисполь" провели рейд по выявлению нелегальных таксистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novavlada.info.
Как сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, в рейде участвовали сотрудники МВД из Управления защиты экономики в Киевской области и Патрульной полиции, а также "Укртрансбезопасности".
"Благодаря слаженным действиям правоохранителей в зоне прилета обнаружили лиц, которые не имеют права осуществлять пассажирские перевозки в зоне прилета", - написал Дыхне в Facebook.
Водитель и зазывала получили админпротоколы и перспективу большого штрафа (от 17 тыс. до 32 тыс. грн). Кроме того, "инструмент труда" (автомобиль) эвакуировали на штрафстоянку.
"Предупреждаю тех, кто работает без лицензии, такие меры проводим регулярно, все нарушения фиксируем", - пригрозил Дыхне.
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Он отметил, что аэропорт неоднократно получает жалобы на нелегальных таксистов. "Пассажир выходит из самолета, проходит формальности, и первое с чем сталкивается в зоне прилета - это навязчивое предложение быстро доехать в Киев. В свою очередь у гостей формируется негативное первое впечатление об аэропорте и Украине", - считает он.
В международном аэропорту "Борисполь" провели рейд по выявлению нелегальных таксистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novavlada.info.
Как сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, в рейде участвовали сотрудники МВД из Управления защиты экономики в Киевской области и Патрульной полиции, а также "Укртрансбезопасности".
"Благодаря слаженным действиям правоохранителей в зоне прилета обнаружили лиц, которые не имеют права осуществлять пассажирские перевозки в зоне прилета", - написал Дыхне в Facebook.
Водитель и зазывала получили админпротоколы и перспективу большого штрафа (от 17 тыс. до 32 тыс. грн). Кроме того, "инструмент труда" (автомобиль) эвакуировали на штрафстоянку.
"Предупреждаю тех, кто работает без лицензии, такие меры проводим регулярно, все нарушения фиксируем", - пригрозил Дыхне.
Читайте также: В Киеве Lexus не разминулся с микроавтобусом
Он отметил, что аэропорт неоднократно получает жалобы на нелегальных таксистов. "Пассажир выходит из самолета, проходит формальности, и первое с чем сталкивается в зоне прилета - это навязчивое предложение быстро доехать в Киев. В свою очередь у гостей формируется негативное первое впечатление об аэропорте и Украине", - считает он.
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