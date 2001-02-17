Раздел: Общество
Капитальный ремонт Крещатика: что должно измениться
На проектные работы заложено еще 4 млн.
Столичные власти выделили средства на капитальный ремонт улицы Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«То, что надо ремонтировать инженерную инфраструктуру и дорожное покрытие на центральной улице и площади столицы, ни у кого сомнений не вызывает», - рассказал глава Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга.
Отмечается, что сроки проведения работ зависят от того, как быстро будет подготовлен проект реконструкции, заказчиком которого является КК «Киевавтодор». В первую очередь, это проектирование инженерных сетей, подземных переходов, гидроизоляции, капитального ремонта верхнего покрытия тротуаров и лестниц, а также восстановление благоустройства.
«Дело в том, что сегодня на любые работы нужна соответствующая проектная документация. Например, решили поставить лифт для людей с особыми потребностями по пешеходному переходу на улицу. А это уже построение нового объекта, который надо проектировать. И сама высадка деревьев на Крещатике также требует проектирования, потому что нужно устанавливать капельный полив», - подчеркнул чиновник.
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Он также отметил, что на капитальный ремонт улично-дорожной сети Крещатика выделено 108 млн гривен и еще 4 млн гривен заложено на проектные работы.
Столичные власти выделили средства на капитальный ремонт улицы Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«То, что надо ремонтировать инженерную инфраструктуру и дорожное покрытие на центральной улице и площади столицы, ни у кого сомнений не вызывает», - рассказал глава Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга.
Отмечается, что сроки проведения работ зависят от того, как быстро будет подготовлен проект реконструкции, заказчиком которого является КК «Киевавтодор». В первую очередь, это проектирование инженерных сетей, подземных переходов, гидроизоляции, капитального ремонта верхнего покрытия тротуаров и лестниц, а также восстановление благоустройства.
«Дело в том, что сегодня на любые работы нужна соответствующая проектная документация. Например, решили поставить лифт для людей с особыми потребностями по пешеходному переходу на улицу. А это уже построение нового объекта, который надо проектировать. И сама высадка деревьев на Крещатике также требует проектирования, потому что нужно устанавливать капельный полив», - подчеркнул чиновник.
Читайте также: В киевском метро подростки устроили смертельные игры
Он также отметил, что на капитальный ремонт улично-дорожной сети Крещатика выделено 108 млн гривен и еще 4 млн гривен заложено на проектные работы.
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