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Капитальный ремонт Крещатика: что должно измениться

Капитальный ремонт Крещатика: что должно изменитьсяНа проектные работы заложено еще 4 млн.

Столичные власти выделили средства на капитальный ремонт улицы Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«То, что надо ремонтировать инженерную инфраструктуру и дорожное покрытие на центральной улице и площади столицы, ни у кого сомнений не вызывает», - рассказал глава Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга.

Отмечается, что сроки проведения работ зависят от того, как быстро будет подготовлен проект реконструкции, заказчиком которого является КК «Киевавтодор». В первую очередь, это проектирование инженерных сетей, подземных переходов, гидроизоляции, капитального ремонта верхнего покрытия тротуаров и лестниц, а также восстановление благоустройства.

«Дело в том, что сегодня на любые работы нужна соответствующая проектная документация. Например, решили поставить лифт для людей с особыми потребностями по пешеходному переходу на улицу. А это уже построение нового объекта, который надо проектировать. И сама высадка деревьев на Крещатике также требует проектирования, потому что нужно устанавливать капельный полив», - подчеркнул чиновник.

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Он также отметил, что на капитальный ремонт улично-дорожной сети Крещатика выделено 108 млн гривен и еще 4 млн гривен заложено на проектные работы.
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 Теги: Крещатик, ремонт

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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