Раздел: Общество
В Киеве установлен «весенний» температурный рекорд
Температура в Киеве соответствует норме конца марта.
Первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Согласно информации обсерватории, температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.
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"По климатической норме такая температура соответствует 29 марта", - добавили в обсерватории.
Первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Согласно информации обсерватории, температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.
Читайте также: В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом
"По климатической норме такая температура соответствует 29 марта", - добавили в обсерватории.
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