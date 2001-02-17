» » Зима в Киеве побила температурный рекорд
Раздел: Общество  
0

Зима в Киеве побила температурный рекорд

Зима в Киеве побила температурный рекордВ столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.

Читайте также: В Киеве побит впечатляющий температурный рекорд

По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, температурный рекорд

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:32 » Автор: Эдгар Букмирза
     536
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх