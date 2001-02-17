Раздел: Общество
Зима в Киеве побила температурный рекорд
В столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.
17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.
Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.
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По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.
17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.
Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.
Читайте также: В Киеве побит впечатляющий температурный рекорд
По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.
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