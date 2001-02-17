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До -14: в Украине существенно похолодает

До -14: в Украине существенно похолодает Прогноз погоды на неделю.

В Украине теплая погода без осадков, которая установила рекорды из-за соответствия температурным показателям конца марта, в некоторых областях уже на этой неделе сменится на заметные заморозки, холодный ветер и ледяной дождь, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Во вторник, 19 февраля, в Украине ожидается облачная погода без осадков. В западной части ночью и утром - местами туман. В восточных областях, на северо-востоке и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​7-12° тепла; в восточных, Сумской и Черниговской областях ночью 8-13° мороза, днем ​​около 0°; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем ​​3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области 19 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 5-7° мороза, днем ​​4-6° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем ​​3-8° тепла.

До -14: в Украине существенно похолодает


В среду, 20 февраля и в четверг, 21 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, северных областях, а также на востоке ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. В восточных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза (20 февраля на востоке до 10° мороза); днем 3-8° тепла, на юге 20 февраля и на западе страны 5-10° тепла.

До -14: в Украине существенно похолодает
До -14: в Украине существенно похолодает


В пятницу, 22 февраля, синоптики прогнозируют снег, в Карпатах и на юге страны - местами с дождем (в северных и восточных областях - местами небольшой снег); температура ночью и днем ​​в западных и южных областях от 4° мороза до 2° тепла (на Закарпатье и в Крыму днем ​​0-5° тепла); на остальной территории ночью и днем ​​0-6° мороза (в северных и восточных областях ночью 4-10° мороза).

До -14: в Украине существенно похолодает


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В субботу, 23 февраля, осадков не ожидается, только днем ​​в северных областях - местами небольшой снег. Температура ночью в южной части 4-9° мороза, на остальной территории 6-12°, в Карпатах и ​​на севере Левобережья до 14° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны около 0°.

До -14: в Украине существенно похолодает
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 09:17 » Автор: Анна Мартынова
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