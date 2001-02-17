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Раздел: Общество  
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В Киеве снесли МАФ «посольства биткоина в Украине»

В Киеве снесли МАФ «посольства биткоина в Украине»В МАФе находился книжный магазин и некая организация.

На Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоутрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как удалось выяснить журналистам, что "Посольство биткоина в Украине" было запущено основателем и CEO криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном в 2014 году. По его словам, проект носил образовательный и просветительский характер.

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Однако в 2015 году, после разногласий с тогдашним партнером, который являлся владельцем МАФа, Чобанян покинул организацию.
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 Теги: Киев, МАФ

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Сегодня, 10:42 » Автор: Анна Мартынова
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