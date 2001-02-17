Раздел: Общество
В Киеве снесли МАФ «посольства биткоина в Украине»
В МАФе находился книжный магазин и некая организация.
На Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоутрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как удалось выяснить журналистам, что "Посольство биткоина в Украине" было запущено основателем и CEO криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном в 2014 году. По его словам, проект носил образовательный и просветительский характер.
Читайте также: В Киеве вновь пройдут продуктовые ярмарки: адреса
Однако в 2015 году, после разногласий с тогдашним партнером, который являлся владельцем МАФа, Чобанян покинул организацию.
На Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоутрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как удалось выяснить журналистам, что "Посольство биткоина в Украине" было запущено основателем и CEO криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном в 2014 году. По его словам, проект носил образовательный и просветительский характер.
Читайте также: В Киеве вновь пройдут продуктовые ярмарки: адреса
Однако в 2015 году, после разногласий с тогдашним партнером, который являлся владельцем МАФа, Чобанян покинул организацию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
415
0
Оставьте свой комментарий