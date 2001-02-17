Раздел: Общество
В Киеве планируют обновить более 100 км теплосетей
Работы начнут сразу после отопительного сезона.
В этом году на замену более 100 километров устаревших теплосетей столичная власть направит 500 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет. Прежде всего планируется отремонтировать 100 километров наиболее изношенных теплосетей. На это городские власти выделят 500 млн гривен.
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«Особое внимание КП «Киевтеплоэнерго» - на наиболее аварийные микрорайоны, где старте отопительного сезона мы зафиксировали многочисленные аварии», - отметил Петр Пантелеев.
В этом году на замену более 100 километров устаревших теплосетей столичная власть направит 500 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет. Прежде всего планируется отремонтировать 100 километров наиболее изношенных теплосетей. На это городские власти выделят 500 млн гривен.
Читайте также: В Соломенском районе отремонтируют более полусотни учебных учреждений
«Особое внимание КП «Киевтеплоэнерго» - на наиболее аварийные микрорайоны, где старте отопительного сезона мы зафиксировали многочисленные аварии», - отметил Петр Пантелеев.
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