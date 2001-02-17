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Раздел: Общество  
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В Киеве планируют обновить более 100 км теплосетей

В Киеве планируют обновить более 100 км теплосетейРаботы начнут сразу после отопительного сезона.

В этом году на замену более 100 километров устаревших теплосетей столичная власть направит 500 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет. Прежде всего планируется отремонтировать 100 километров наиболее изношенных теплосетей. На это городские власти выделят 500 млн гривен.

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«Особое внимание КП «Киевтеплоэнерго» - на наиболее аварийные микрорайоны, где старте отопительного сезона мы зафиксировали многочисленные аварии», - отметил Петр Пантелеев.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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