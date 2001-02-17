Раздел: Общество
В Киеве рухнул пешеходный мост
На мосту никого не было.
Сегодня, 19 февраля, на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу ул. Платона Майбороди, 8 обвалился пешеходный мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook. По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.
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В комментариях уже отреагировали пользователи Facebook, назвав инцидент ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве.
Сегодня, 19 февраля, на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу ул. Платона Майбороди, 8 обвалился пешеходный мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook. По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.
Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания
В комментариях уже отреагировали пользователи Facebook, назвав инцидент ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве.
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