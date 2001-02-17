» » В Киеве рухнул пешеходный мост
Раздел: Общество  
0

В Киеве рухнул пешеходный мост

В Киеве рухнул пешеходный мост На мосту никого не было.

Сегодня, 19 февраля, на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу ул. Платона Майбороди, 8 обвалился пешеходный мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook. По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.

Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания

В комментариях уже отреагировали пользователи Facebook, назвав инцидент ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве.

В Киеве рухнул пешеходный мост
В Киеве рухнул пешеходный мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, мост

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:19 » Автор: Анна Мартынова
     1277
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх