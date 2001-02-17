Раздел: Общество
Вундеркинд из Киева побил впечатляющий рекорд
На его счету много побед.
В Киеве на рекорд претендует 11-летний школьник Андрей Куделя, поличивший призовые места на 37 олимпиадах за осенний сезон, сообщила на своей странице в Facebook руководитель Нацреестра Лана Ветрова, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Шестиклассник в течение 65 дней одержал победы на олимпиадах всеукраинского и международного уровня по украинскому языку, украинской и мировой литературе, истории, иностранным языкам, информатике, математике и другим дисциплинам.
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"Такой блестящий результат сам школьник объясняет просто – ему интересно учиться. Андрей Куделя в один год уже знал азбуку, в четыре года свободно читал книги, в пять лет начал писать собственные книги и делать иллюстрации к ним. Сейчас готовится к печати его авторская книга с собственными иллюстрациями "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", – рассказала Лана Ветрова.
В Киеве на рекорд претендует 11-летний школьник Андрей Куделя, поличивший призовые места на 37 олимпиадах за осенний сезон, сообщила на своей странице в Facebook руководитель Нацреестра Лана Ветрова, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Шестиклассник в течение 65 дней одержал победы на олимпиадах всеукраинского и международного уровня по украинскому языку, украинской и мировой литературе, истории, иностранным языкам, информатике, математике и другим дисциплинам.
Читайте также: В Киеве пройдет фестиваль документального кино: чем удивят зрителей
"Такой блестящий результат сам школьник объясняет просто – ему интересно учиться. Андрей Куделя в один год уже знал азбуку, в четыре года свободно читал книги, в пять лет начал писать собственные книги и делать иллюстрации к ним. Сейчас готовится к печати его авторская книга с собственными иллюстрациями "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", – рассказала Лана Ветрова.
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