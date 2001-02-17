В Киеве могут переименовать еще две улицы

Предложение должно еще пройти две комиссии и голосование в Киевсовете.



Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева, передает



Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.



Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.



Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.



В январе мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому в Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают.



30 октября 2017 года в Киевской области была убита бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.



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Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Был убит в 1996 году сотрудниками Федеральной службы контрразведки России.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.В январе мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому в Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают.30 октября 2017 года в Киевской области была убита бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Был убит в 1996 году сотрудниками Федеральной службы контрразведки России.





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