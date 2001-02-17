Раздел: Общество
В Киеве могут переименовать еще две улицы
Предложение должно еще пройти две комиссии и голосование в Киевсовете.
Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.
Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.
Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.
В январе мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому в Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают.
30 октября 2017 года в Киевской области была убита бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
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Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Был убит в 1996 году сотрудниками Федеральной службы контрразведки России.
Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.
Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.
Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.
В январе мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому в Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают.
30 октября 2017 года в Киевской области была убита бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
Читайте также: В Киеве несколько улиц остались без отопления
Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Был убит в 1996 году сотрудниками Федеральной службы контрразведки России.
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