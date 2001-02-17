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Раздел: Общество  
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В Украине днем сохранится теплая погода

В Украине днем сохранится теплая погодаСвежий прогноз погоды.

В среду, 20 февраля, в Украине сохранится теплая погода. В восточных областях будет солнечно, а западные накроют дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Так, в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях днем ожидается до +5 градусов. Ночью же, чем восточнее регион, тем холоднее в нем будет. Так, в Луганской области ударят ночные морозы до -9 градусов, в Полтаве ночью всего -5 градусов.

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В западных областях - дожди, ими накроет и северные области, в том числе и Киев. Днем температура воздуха до +8, ночью - до -2 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве осадков не ожидается. Днем +6...+10, ночью: 0...-4 градуса.

В Украине днем сохранится теплая погода
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 Теги: погода, прогноз

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