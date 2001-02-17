Раздел: Общество
В Украине днем сохранится теплая погода
Свежий прогноз погоды.
В среду, 20 февраля, в Украине сохранится теплая погода. В восточных областях будет солнечно, а западные накроют дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Так, в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях днем ожидается до +5 градусов. Ночью же, чем восточнее регион, тем холоднее в нем будет. Так, в Луганской области ударят ночные морозы до -9 градусов, в Полтаве ночью всего -5 градусов.
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В западных областях - дожди, ими накроет и северные области, в том числе и Киев. Днем температура воздуха до +8, ночью - до -2 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве осадков не ожидается. Днем +6...+10, ночью: 0...-4 градуса.
В среду, 20 февраля, в Украине сохранится теплая погода. В восточных областях будет солнечно, а западные накроют дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Так, в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях днем ожидается до +5 градусов. Ночью же, чем восточнее регион, тем холоднее в нем будет. Так, в Луганской области ударят ночные морозы до -9 градусов, в Полтаве ночью всего -5 градусов.
Читайте также: В Киеве будут планово отключать свет: свежий график
В западных областях - дожди, ими накроет и северные области, в том числе и Киев. Днем температура воздуха до +8, ночью - до -2 градусов. В Одессе, Херсоне и Николаеве осадков не ожидается. Днем +6...+10, ночью: 0...-4 градуса.
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