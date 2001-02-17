Раздел: Общество
Киевлян предупредили о новой афере в метро
Мошенники снимают деньги с банковских карт.
В Киевском метрополитене воруют деньги с банковских карт украинцев. Об этом стало известно благодаря посту одного из украинских журналистов Олексы Ярославцева. Он написал, что с его карты снялись денежные средства в сумме необходимой для оплаты проезда в киевском метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Также журналист сообщил, что на данный момент его нет в Киеве. «Упс. Друзья, следите за расходами Paypass. Я сейчас не в Киеве, а Киевский метрополитен пытается снять деньги», - написал он.
Аналогичные случаи фиксировали журналисты ТСН. Им удалось найти сведения, что пассажиры фиксировали списания средств со своих карт, а также публиковали доказательства таких манипуляций в социальных сетях. Кроме того, в сети появилось фото и описание нового способа грабежа пассажиров метро. При этом способе мошенники проникают через все пароли к счетам пассажиров и снимают средства. Процесс производится на расстоянии с помощью некого терминала.
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После этого журналисты даже обнаружили доказательства того, что по вагонам ходят мужчины с включенными терминалами в руках и проводят ими по сумкам пассажиров. Журналисты предположили, что так мошенники и снимают деньги с банковских карт.
В Киевском метрополитене воруют деньги с банковских карт украинцев. Об этом стало известно благодаря посту одного из украинских журналистов Олексы Ярославцева. Он написал, что с его карты снялись денежные средства в сумме необходимой для оплаты проезда в киевском метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Также журналист сообщил, что на данный момент его нет в Киеве. «Упс. Друзья, следите за расходами Paypass. Я сейчас не в Киеве, а Киевский метрополитен пытается снять деньги», - написал он.
Аналогичные случаи фиксировали журналисты ТСН. Им удалось найти сведения, что пассажиры фиксировали списания средств со своих карт, а также публиковали доказательства таких манипуляций в социальных сетях. Кроме того, в сети появилось фото и описание нового способа грабежа пассажиров метро. При этом способе мошенники проникают через все пароли к счетам пассажиров и снимают средства. Процесс производится на расстоянии с помощью некого терминала.
Читайте также: В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо
После этого журналисты даже обнаружили доказательства того, что по вагонам ходят мужчины с включенными терминалами в руках и проводят ими по сумкам пассажиров. Журналисты предположили, что так мошенники и снимают деньги с банковских карт.
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